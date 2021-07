Série C: Com força máxima, Ypiranga-RS visita o Oeste, em Barueri

Erechim, RS, 2 (AFI) – Com excelente campanha na competição e apenas uma derrota em cinco jogos, o Ypiranga visita o Oeste, neste sábado, às 11h, na Arena Barueri. A partida é válida pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe gaúcha está em segundo lugar o Grupo B com dez pontos conquistados. Em cinco partidas, conquistou três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

DESFALQUE DEFINITIVO

O técnico Júnior Rocha ganhou um desfalque importante para o restante da competição. Eleito o melhor zagueiro do Gauchão, o capitão Reinaldo foi negociado com o Al Akhdoud, da Arábia Saudita, e não defende mais o Canarinho.

QUEM ASSUME?

Douglas irá assumir a posição e formar dupla com Kanu.

FORÇA MÁXIMA

O time não terá nenhuma baixa para o confronto. Não há ninguém suspenso ou pendurado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que entrará em campo deve ser o mesmo que empatou com o Figueirense: Deuvity; Muriel, Douglas, Kanu e Jonathan; Mikael, Silvano, Clayton e Sodré; Quirino e Dico (Léo Santos).