Série C: Com jogadores retornando de suspensão, Jacuipense encara o Floresta

Riachão do Jacuípe, BA, 30 (AFI) – Sem perder há cinco jogos, mas empatando os últimos quatro, o Jacuipense quer transformar o bom futebol em resultados positivos. O time enfrenta o Floresta, neste sábado às 19h, no Estádio de Pituaçu. O jogo é válido pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Apesar do time estar jogando bem, a equipe ocupa a vice-lanterna no Grupo A com nove pontos. Com apenas duias derrotas, seis empates e uma vitória.

DÚVIDA

Ainda se recuperando de lesão, o atacante Potó segue realizando trabalhos junto ao departamento médico e é dúvida para o jogo.

RETORNOS

Em contrapartida, três jogadores que cumpriram suspensão por cartões no último jogo retornam para o confronto. São eles: Os volantes Peixoto e Charles e meio-campista Renato Henrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O técnico Jonilson Veloso deverá manter a base da última partida e os suspenso assumirem a titularidade novamente: Jean; Gedeilson, Kanu, Railon e Vicente; Darlan (Peixoto), Dedeco (Charles), Dionísio e Thiaguinho (Renato Henrique); Jeremias e Bambam.

