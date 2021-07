Série C: Com melhor campanha e 100% contra paulistas, técnico do Ypiranga-RS está focado no Ituano

Erechim, RS, 15 – O Ypiranga-RS continua os treinamentos visando manter a boa campanha no Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C. A equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha vem de uma sequência com quatro jogos de invencibilidade e se tornou a equipe com a melhor campanha. São três vitórias e um empate.

Na última rodada, o Canarinho venceu o Grêmio Novorizontino-SP, em Erechim, por 3 a 2 e assumiu a liderança do Grupo B com 16 pontos, deixando o Criciúma-SC, que era líder, na segunda posição.

Além da melhor campanha, o Ypiranga tem o melhor ataque com 15 gols, sete nas últimas duas partidas, e o artilheiro da competição, o atacante Quirino com cinco tentos.

SEM EMPOLGAÇÃO PRECOCE

A vitória diante do Novorizontino foi muito comemorada pelos jogadores e comissão. O técnico Júnior Rocha que enfrentou seu ex-clube – comandou em 2017 no Paulistão – elogiou muito comportamento do time diante de um grande concorrente a uma classificação.

“Enfrentamos uma equipe de alto nível que vem jogando junto há muito tempo, bem treinada e organizada. Então, a tendência é o crescimento do nosso time a cada jogo, mas sempre com humildade e pés no chão, pois sabemos que daqui para frente teremos muitas pedreiras e temos que estar focados em nossos adversários”, disse o treinador.

Foto: Ypiranga

BALANÇO DO SEMESTRE FOI POSITIVO

Júnior Rocha vai completar seis meses de trabalho no comando do Ypiranga com 20 jogos entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C, onde o Canarinho, em sete jogos conquistou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 76%.

Na próxima rodada, o time gaúcho enfrenta mais um clube paulista, já foram quatro – diante de Mirassol, Botafogo, Oeste e Novorizontino – e todos com vitória – dois fora e dois em casa. Desta vez, o Ypiranga vai até a cidade de Itu enfrentar o Ituano. A partida é no domingo (18), no Estádio Novelli Júnior, válido pela oitava rodada.

“Mais uma partida difícil fora de casa diante de uma equipe que já foi campeão desta divisão e após troca de treinador vem de cinco jogos invicto e quatro vitórias seguidas, então vai ser mais uma batalha no qual já estamos completamente focados para que possamos realizar mais um grande jogo em busca de resultado positivo”, completou.