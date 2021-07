Série C: Com possíveis retornos e semana tensa, Manaus visita o Ferroviário

Manaus, AM, 16 (AFI) – Passando por semana conturbada, o Manaus enfrenta o Paysandu, fora de casa, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time foi goleada na última rodada por 4 a 1 diante do líder Botafogo-PB.

A partida acontece no estádio Vovozão, domingo, às 18h. O Verdão é o quinto colocado com dez pontos, está apenas um atrás dos líderes Botafogo, Paysandu e Ferroviário.

SOBRE A ÚLTIMA RODADA

“Tivemos uma atuação abaixo do que normalmente apresentamos. O trabalho dessa semana vai ser intensivo, com a intenção de nos posicionarmos melhor, de termos um rendimento melhor, a ideia é corrigirmos os erros”, comentou Marcelo Martelotte, técnico da equipe.

POSSÍVEIS RETORNOS

lateral-esquerdo Ronaell, o zagueiro Luis Fernando e o atacante Douglas Lima podem retornar à equipe neste final de semana.

CLIMA TENSO

Após risada dentro de campo na goleada, a torcida foi no estádio cobrar mais comprometimento, o meio-campista Gabriel Davis foi o único que falou com os torcedores.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time pode ir a campo com: Renan Rocha; Edvan, Marcelo Augusto, Tiago Spice e Dudu Mandai; Vinícius Barba, Márcio Passos, Allan Dias e Marcelinho; Anderson Paraíba e Vanílson.