Série C: Com problemas na zaga, Tombense visita o Floresta de olho na ponta

Tombos, MG, 9 (AFI) – Com bom aproveitamento na competição, o Tombense visita o Floresta neste domingo, às 15h30, no Estádio Domingão, na sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira está em terceiro lugar, com nove pontos no Grupo A e vem de uma boa vitória contra o Botafogo-PB.

DESFALQUE

Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o zagueiro Moisés, expulso na última partida.

ÚLTIMO TREINO

A equipe realizou o último treino nesta sexta-feira e irá viajar no período da noite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Felipe Garcia; David, Falcão, Wesley Marth e Manoel; Eduardo Neto, Marquinhos e Jean Lucas; Everton, Amarildo e Rubens.