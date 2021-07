Série C: Com proposta do exterior, artilheiro rompe contrato e não é mais jogador do Manaus

Manaus, AM, 23 (AFI) – Focado na reabilitação para se manter na briga pelo G4 e se afastar da zona de rebaixamento do Grupo A, o Manaus-AM começou a sexta-feira (23) com uma má notícia. Isso porque, com proposta do exterior, o atacante e artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro da Série C com cinco gols marcados, Vanilson fez um acordo e não é mais jogador do Gavião.

Como tinha contrato válido até novembro deste ano, o empresário do jogador Anderson Nasrrala fez um acordo e pagou uma compensação financeira ao Manaus pela rescisão de Vanilson. Apesar disso, o valor exato da negociação não foi revelado.

Livre no mercado, o atacante deve mesmo se transferir para o futebol da Arábia Saudita, mas o nome do clube não foi revelado. Do outro lado, o Manaus já está vasculhando o mercado para tentar trazer um substituto a altura de Vanilson. Os novos reforços podem ser inscritos até o dia 15 de setembro, ou seja, daqui pouco menos de dois meses.

Além de ser o vice-artilheiro geral da Série C com cinco gols, o atacante ainda é artilheiro da Copa do Brasil, com quatro gols feitos, apeasar de ter entrado em campo apenas duas vezes na competição. No primeiro semestre, ele também ajudou o Manaus a faturar o titulo do Campeonato Amazonense.

Já sem o atacante, o Manaus volta a campo neste domingo (25), às 17h, quando recebe o Paysandu-PA, na Arena Amazônia. Atualmente com dez pontos, o time manauara não sabe o que é vencer há três rodadas e vem de duas derrotas seguidas.