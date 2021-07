Série C: Com quatro desfalques, Altos tenta superar o Floresta, em casa

Teresina, PI, 2 (AFI) – Com campanha regular até aqui, o Altos encara o Floresta, neste domingo, às 16h, no estádio Lindolfinho, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com sete pontos e no quinto lugar, na boca do G4, a equipe soma duas vitórias, duas derrotas e um empate, no Grupo A.

DESFALQUE PARA A TEMPORADA

O volante Dos Santos, foi afastado por conta de uma lesão no joelho direito e ficará fora de combate por pelo menos oito meses, ou seja, perderá toda a temporada. Com isso, a diretoria pretende anunciar um nome para substituir o jogador muito em breve.

RETORNO

Após ter cumprido suspensão automática na partida contra o Botafogo-PB, Ray está de volta à equipe neste rodada.

SUSPENSOS

Além da ausência definitiva de Dos Santos, o treinador Marcelo Vilar também não poderá contar com mais três atletas, todos por conta de cartões: Cesinha (3º amarelo), Leandro Amorim (3º amarelo) e Tiaguinho (cartão vermelho).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Marcelo Tonet deve ir a campo com: Mondragon, Gean, Rafael Araújo, Juninho Arcanjo e Lucas Campos; Lucas Souza, Jorginho e Roger Gaúcho; Manoel, Klenisson e Betinho.