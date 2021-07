Série C: Com reforço no meio campo, Paraná tenta reabilitação fora de casa contra o Mirassol

Curitiba, PR, 9 (AFI) – Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o Paraná encara o Mirassol, neste sábado, às 15h, no Campos Maia, fora de casa. A tentativa de reabilitação é pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor é o vice-lanterna do Grupo B e conquistou somente quatro pontos. São quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória.

NOVIDADE NO MEIO

Nesta semana, o cube anunciou a chegada do volante Janderson, de 27 anos. O jogador treinou e viajou com o time, ou seja, já está à disposição para entrar em campo.

ATENÇÃO NA DEFESA

O principal ponto que o time de Maurílio Silva precisa melhorar, é o ataque. A equipe sofreu gol em todas as partidas. São nove gols em seis partidas, perdendo apenas para o Manaus, que sofreu 11. O treinador falou sobre a defesa.

“Nós encontramos um equilíbrio, mas só vamos ter a certeza que o sistema melhorou quando pararmos de sofrer gols. Estamos trabalhando para isso”, declarou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que deve ir a campo deve contar com:

Bruno Grassi; Alex Murici, Jonathan Costa, Vinicius Guarapuava e Danilo; Moisés Gaúcho, Kriguer e Adriano Júnior; Gustavo França, Reis e Gabriel Pires (Janderson).