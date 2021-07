Série C: Com retorno de artilheiro, Ferroviário encara o Manaus

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Há dois jogos sem vencer, e com vitória na última rodada, o Ferroviário chega embalado para o Confronto contra o Manaus pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no domingo, às 18h, no estádio do Vovozão.

Com 11 pontos, a equipe ocupa o terceiro lugar, mas tem os mesmos 11 pontos de Botafogo e Paysandu, respectivamente. Ou seja, ou uma vitória ou empate, mais combinações de resultados, podem colocar o time na ponta do Grupo A.

NOVIDADE NO ATAQUE

Velho conhecido da torcida, Edson Cariús voltou ao clube na última terça-feira e já está regularizado para poder entrar em campo, no domingo.

O jogador não tem vaga de titular garantida e comentou sobre chegar ao clube onde já teve sucesso.

“Sentimento de felicidade e alegria em poder estar voltando para casa em um clube que tive muitas alegrias e pude dar muitas alegrias ao torcedor, que tenho meu nome cravado na história e estou feliz em estar voltando, sabendo da responsabilidade, que agora é dobrada. Espero dar o meu melhor, honrar essa camisa e que a gente alcance nossos objetivos, que é levar o Ferroviário à Série B do Campeonato Brasileiro”, destacou.

Cariús atuou pelo Ferroviário, entre 2018 e 2019, fez 63 partidas e 47 gols. Além de campeão e artilheiro da Série D de 2018, com 11 gols, foi também campeão e artilheiro da Taça Fares Lopes 2018, com cinco gols, campeão da Taça dos Campeões Cearenses 2019, e artilheiro do Campeonato Cearense 2019, com 10 gols.

TODOS BEM

Sem baixas desde o último confronto contra o Paysandu, a equipe de Francisco Diá está completa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve ser: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza e Diego Viana; Dudu, Gabriel Silva e Adilson Bahia (Cariús).