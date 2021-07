Série C: Com retorno de atacante, Oeste tenta primeira vitória contra o Ypiranga-RS

Barueri, SP, 2 (AFI) – Vivendo momento muito crítico e ainda sem vencer no campeonato, o Oeste encara o Ypiranga, no sábado, às 11h, na Arena Barueri. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

A equipe do interior paulista empatou dois jogos e perdeu os outros três. Ou seja, soma apenas dois pontos e divide a lanterna do Grupo B com o São José, que tem campanha igual.

REFORÇO

O técnico Roberto Cavalo tem boas novidades. O atacante Tite está de volta após cumprir suspensão automática na última rodada e está disponível para o ataque.

DÚVIDA

Fora desde o jogo contra o Botafogo-SP, o atacante Zeca segue como dúvida para a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve ser o mesmo da última rodada. Vai a campo com: Rodolfo; Luis Ricardo, Victor Lisboa, Júnior Alves e Gustavo Salomão; Davi, Bruno Miguel e Kauã Jesus; Léo Artur, De Paula e Deivid (Tite).