Série C: Com semana de treinamentos cheia e dúvida no ataque, Floresta quer voltar a vencer

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – Buscando se reabilitar na tabela e reencontrar o caminho da vitória após três partidas, o Floresta encara o Jacuipense, neste sábado, às 19h, no estádio de Pituaçu. O confronto é válido pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Verdão está na oitava colocação do Grupo A e soma dez pontos. Com a vitória e uma combinação de resultados, pode chegar no máximo ao quinto lugar. São duas vitórias, quatro empates e três derrotas.

DÚVIDA NO ATAQUE

O atacante Núbio Flávio provavelmente ficará de fora do jogo por conta de uma lesão na coxa posterior esquerda, no qual foi diagnosticado grau 2.

TREINAMENTOS

Ao longo da semana, o treinador Lestor Junior começou os treinamentos para o jogo. Na quarta-feira os jogadores fizeram trabalho físico.

A preparação foi encerrada na quinta-feira, o treinador comandou atividades com bola proporcionando ajustes na equipe.

EMBARQUE

A delegação realizou o embarque para Salvador, onde ainda irá realizar uma último treino.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve ter a base da última partida: Tony; Lito, William Goiano, Alisson, Fábio Alves; Jô, Marconi e Carlos Renato; Deysinho, Yuri Naves, Alison Mira.