Série C: Com time completo e reforço na lateral, Mirassol recebe o Oeste

Mirassol, SP, 30 (AFI) – Visando se afastar da zona de rebaixamento, o Mirassol encara o Oeste, neste sábado, às 17h, no Estádio Campos Maia. A partida acontece pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Leão venceu apenas um dos últimos cinco jogos, sendo quatro derrotas. A equipe está na sexta colocação com 10 pontos conquistados. O primeiro time na zona da degola tem oito.

FALA, PROFESSOR

Apesar da fragilidade do adversário, o técnico Eduardo Baptista pede cautela ao Mirassol para o duelo.

“A equipe do Oeste, se você colocar no papel, o elenco não retrata a campanha. É um elenco qualificado, com jogadores experientes, então temos que ter todo o cuidado e estudar direitinho para que possamos vencê-los”, analisou o técnico.

COM REFORÇO NA LATERAL

Na quinta-feira, o time trouxe o lateral-direito Ricardo Luz, de 26 anos, que estava no Londrina e já teve seu nome registrado no BID.

SEM DESFALQUES

Para a partida, o Leão não conta com nenhum jogador lesionado ou suspenso.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Eduardo Baptista pode ir com: Edson Mardden; Jeferson, Diego Landis, Guilherme Paraíba e Foguinho; Daniel, Mateus Anderson, Neto Moura, Everton Heleno e Rafael Silva; Giovani.

