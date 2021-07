Série C: Criciúma anuncia saída de atacante e duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil tem data alterada

Criciúma, SC, 21 (AFI) – Focado na busca pela reabilitação após duas derrotas seguidas, o Criciúma se reapresentou nesta quarta-feira (21) com uma baixa no elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Sem revelar o motivo exato, a diretoria do clube comunicou, em nota oficial, a saída do atacante Pedrinho, de 24 anos.

“O Criciúma informa que o atacante Pedrinho não faz mais parte do elenco tricolor. O clube agradece os serviços prestados pelo atleta e deseja sucesso nos próximos desafios”, afirmou.

Revelado no Tigres-RJ, o jovem atacante teve passagens por América-RJ e Volta Redonda-RJ antes de chegar ao Criciúma no começo da temporada 2021. Ao todo, ele fez 15 jogos e marcou um gol com a camisa do time carvoeiro, contando partidas do Catarinense e Copa do Brasil. Na Série C, porém, perdeu espaço e fez apenas dois jogos.

MUDANÇAS

Além disso, também nesta quarta-feira, a CBF comunicou a modificação de data e horário da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. Inicialmente marcado para dia 03 de agosto, o duelo foi antecipado para o dia 31 de julho (sábado), às 16h30, no Maracanã.

O jogo de ida segue marcado para a próxima terça-feira (27), às 19h15, no Heriberto Hülse. A mudança ocorreu devido à remarcação do jogo entre Fluminense e Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América para o dia 3 de agosto, data que coincidiria com a partida decisiva das oitavas da Copa do Brasil.