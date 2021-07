Série C: Criciúma apresenta ex-São Paulo: “Vamos trabalhar muito pelo acesso”

Criciúma, SC, 20 (AFI) – O atacante Silvinho foi apresentado oficialmente, nesta terça-feira, pelo Criciúma no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. Essa será a terceira passagem do jogador pelo clube catarinense. Ele já treina com o restante do elenco comandado por Paulo Baier.

“Estou muito feliz e motivado em voltar para esse clube que tanto admiro e é a minha casa. O torcedor pode ter a certeza que darei o meu máximo, assim como nas minhas outras passagens. O Tigre tem uma camisa muito pesada e vamos trabalhar muito pelo acesso”, afirmou o atacante de 31 anos.

As duas passagens anteriores pelo Criciúma aconteceram entre 2014 e 2015, quando fez 34 partidas e marcou cinco gols, e em 2017, quando registrou 36 jogos e notou dez gols. Além de Criciúma e CSA, seu último clube, Silvinho também acumula passagens por Joinville, Chapecoense, São Paulo, Ponte Preta, Paraná, entre outros.

100% EM CASA!

Em quatro jogos em casa pela Série C, o Criciúma venceu Ituano (1 a 0), Ypiranga (2 a 1), Novorizontino (1 a 0) e Paraná (2 a 0). Além das quatro vitórias e do 100%, o clube do interior fez seis gols e tomou um.

Na sexta-feira, às 16 horas, no Heriberto Hülse, pela nona rodada, o Criciúma vai encarar o Figueirense para se manter no G4 – zona de acesso – do Grupo B.

Após perder a invencibilidade na Série C, o Criciúma caiu da liderança para o quarto lugar com 14 pontos, quatro a mais do que o Figueirense.