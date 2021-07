SÉRIE C: Criciúma bate Paraná, segue líder e invicto; Floresta e São José-RS também vencem

Campinas, SP, 04 (AFI) – Na disputa acirrada pela liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma não deu chances aos seus concorrentes, venceu por 2 a 0 o Paraná neste domingo e continua na ponta. Com 14 pontos, é o único invicto da competição e atrás dele estão Ypiranga e Novorizontino, com 13 pontos cada após a sexta rodada.

Dentro do Heriberto Hulse, o Criciúma superou o Paraná com gols de Luiz Paulo, de pênalti, e Marcão já nos acréscimos. A vitória era imperativa, porque no sábado o Novorizontino fez 1 a 0 no Botafogo-SP e o Ypiranga goleou o Oeste por 4 a 2. O Paraná é penúltimo colocado, com quatro pontos, só na frente do Oeste com dois.

Pela manhã, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), o Mirassol levou a virada do São José, por 2 a 1. Esta foi a primeira vitória do time gaúcho, com cinco pontos, em oitavo. O time paulista, com sete, ocupa a quinta posição, atrás do Botafogo-SP que fecha o G4 – a zona de classificação – com nove.

Ituano, com sete, e Figueirense, com seis pontos, vão se enfrentar nesta segunda-feira à noite, a partir das 20 horas, no estádio Novelli Junior, fechando a rodada.

Pelo Grupo A, o Altos, com sete pontos, mesmo jogando em Teresina (PI) perdeu por 1 a 0 para o Floresta-CE, com oito pontos. Ambos fora do G4, que tem Paysandu na liderança com 11 pontos, seguido pelo Manaus com 10, Tombense e Volta Redonda com nove pontos cada.

Na primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de dois turnos 18 rodadas – os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.