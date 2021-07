Série C: Criciúma briga pela liderança do Grupo B e garante foco jogo a jogo

Criciúma, SC, 11 (AFI) – O Criciúma vem fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro Série C, sendo a única equipe entre as outras 20, a continuar invicta na competição. O Tigre atualmente ocupa a segunda posição com 14 pontos, dois atrás do líder Ypiranga-RS, mas ainda tem um jogo a menos. Que será realizada nesta segunda contra o Botafogo-SP.

O treinador da equipe, Paulo Baier comentou sobre a disputa pela liderança do Grupo B.

“A gente não tem folga. Estamos ganhando, ganhando e mesmo assim não conseguimos respirar. Todo o jogo é decisivo. Tem que ir para somar pontos. Vamos com uma estratégia de vencer, mas se não der para vencer queremos somar pontos (…). Ficar em primeiro ou quarto não muda muita coisa. Mas é bom estar na liderança, em primeiro. Vamos buscar fazer um grande jogo para manter isso”

Comenta Paulo Baier.

A mudança na liderança ocorreu nesta sexta(9), quando o Ypiranga-RS venceu o Novorizontino por 3 a 2, e assumiu momentaneamente a liderança.

Se o Criciúma vencer reassumirá a primeira posição e se afastará da primeira equipe fora do G4, que é o Botafogo-SP. Que tem 9 pontos atualmente.

MINI PAULISTÃO

A partida contra o Pantera, será a primeira de duas que o Tigre fará no estado de São Paulo. A segunda será contra o Mirassol, que ocupa a oitava posição com sete pontos.

O técnico também comenta que o foco do Tigre está sendo a cada partida, não somente em adversários diretos na luta pelo acesso.

“O foco é Botafogo-SP. Não adianta eu pensar no Mirassol antes. É pensamento jogo a jogo. Vai ser uma partida difícil contra o Botafogo-SP, na casa do adversário, que tem bons jogadores. Temos que ter atenção“, afirmou