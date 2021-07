Série C: Criciúma confirma retorno de atacante ex-São Paulo e Ponte; meia ex-Corinthians deixa o clube

Criciúma, SC, 15 (AFI) – O bom filho à casa torna. Depois de alguns dias de negociações, o Criciúma confirmou, no começo da tarde desta quinta-feira (15), o retorno do experiente atacante Silvinho para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Bastante identificado com o clube, o atleta de 31 anos irá fazer a sua terceira passagem pelo Estádio Heriberto Hulse.

“O Criciúma confirmou nesta quinta-feira (15/07) a contratação do atacante Silvinho. O atleta, que esteve no CSA nesta temporada, retorna ao Tigre e faz parte do elenco comandado pelo técnico Paulo Baier, com quem atuou ao lado em 2014, na disputa da Série A do Camp. Brasileiro”, disse o clube nas redes sociais ao anunciar a chegada do atacante.

Silvinho foi confirmado como novo reforço na tarde desta quinta-feira

As duas primeiras passagens pelo time catarinense aconteceram primeiro entre os anos de 2014 e 2015, quando fez 34 partidas e marcou cinco gols. Já em seu retorno, em 2017, fez 36 jogos e marcou dez gols. Além de Criciúma e CSA, Silvinho também acumula passagens por Joinville, Chapecoense, São Paulo, Ponte Preta, Paraná, entre outros.

POR OUTRO LADO…

Por outro lado, o clube também comunicou o fim do contrato com o meia Moacir, que estava na equipe desde o começo da temporada, onde fez 16 partidas – grande parte delas como titular -, mas vinha perdendo espaço nas últimas atuações na Série C. Aos 35 anos, o experiente jogador tem passagens por Sport, Corinthians, Paraná, Fortaleza, Atlético-GO, Coritiba, Novorizontino e Vila Nova.

Com 14 pontos ganhos, o Criciúma aparece na segunda colocação do Grupo B e busca a reabilitação após conhecer a primeira derrota dentro da Série C – por 3 a 1 para o Botafogo-SP. A equipe catarinense volta a campo no sábado (17) quando visita o Mirassol, no Estádio José Maria do Campos Maia, às 11h, pela oitava rodada da primeira fase.