Série C: Criciúma-SC negocia retorno de atacante ex-Ponte Preta que saiu recentemente do CSA

Criciúma, SC, 14 (AFI) – Apesar de ter perdido a invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro da Série C e também a liderança do Grupo B, o Criciúma-SC está bem perto de dar uma boa noticia ao seu torcedor. Isso porque, o atacante Silvinho, que tem bastante identificação com o clube, está negociando o seu retorno para a sequência da temporada de 2021.

Aos 31 anos, o experiente atacante deixou o CSA há cerca de uma semana após uma polêmica envolvendo o ex-gestor do departamento de futebol do clube, Raimundo Tavares que o chamou de ‘laranja podre’. Caso seja contratado, essa será a terceira passagem de Silvinho pelo Criciúma.

O atacante esteve no estádio Heriberto Hülse, primeiro entre os anos de 2014 e 2015, quando fez 34 partidas e marcou cinco gols. Já em seu retorno, em 2017, fez 36 jogos e marcou dez gols. Além do Criciúma e do CSA, Silvinho também acumula passagens por Joinville, Chapecoense, São Paulo, Ponte Preta e Paraná.

Com 14 pontos ganhos, o Criciúma aparece na segunda colocação do Grupo B e busca a reabilitação após conhecer a primeira derrota – por 3 a 1 para o Botafogo-SP. A equipe catarinense volta a campo no sábado (17) quando visita o Mirassol, no Estádio José Maria do Campos Maia, às 11h, pela oitava rodada da primeira fase.