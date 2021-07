Série C: De olho na segunda vitória, Jacuipense-BA deve manter time titular em busca do entrosamento

Riachão do Jacuipe, BA, 02 (AFI) – Embalado após conquistar a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série C e focado em sair da zona de rebaixamento do Grupo A, o Jacuipense-BA volta a campo neste sábado (03) para encarar o Manaus, fora de casa, na Arena da Amazônia, às 16h30, em um dos jogos que abre a sexta rodada da primeira fase. Porém a missão não será fácil, já que o rival está na liderança da chave e tenta se manter lá.

Para a partida, o técnico Jonilson Veloso segue sem poder contar com o meia Danilo Silva que ainda não foi liberado da transição física e se quer viajou para Manaus. Ele está fora desde a quarta rodada quando sentiu o músculo adutor da coxa direita. No mais, a equipe deve ser a mesma dos dois últimos confrontos, já que o desejo do comandante é alinhar o entrosamento.

“Chegaram muitos atletas. A gente sabia que teria que ter esse tempo. A cada jogo vem evoluindo. O nível que eu espero ainda está um pouco longe, mas eu tenho certeza que vamos atingi-lo na competição. Cada jogo que fazemos, o entrosamento melhora, por isso não quero fazer grandes mudanças no time titular. Mas, tenho certeza que se jogarmos como nas duas últimas rodadas, iremos trazer algum ponto de lá”.

Até por conta disso, o Jacuipense deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Jean; Gedeilson, Tiago Alves, Railon e Vicente; Charles, Luis Fernando, Peixoto e Jeremias; Thiaguinho e Bambam.