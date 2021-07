Série C: Dirigente tenta entrar no gramado e é impedido por policias e delegado

Fortaleza, CE, 5 (AFI) – Na última rodada da Série C, no final de semana, O diretor-executivo de futebol do Floresta tentou invadir o campo no intervalo da partida. Fred Gomes furou o bloqueio no portão de acesso ao gramado após bater boca e trocar empurrões com o delegado da partida, o coronel Jaime Oliveira.

O dirigente diz que sofreu tentativa de agressão, o que foi negado pelo delegado.

A CONFUSÃO

No intervalo, Fred Gomes e dois dirigentes queria ir no vestiário da equipe, o que é proibido por conta dos protocolos da Covid-19. Jaime de Oliveira proibiu a entrada dos dirigentes, que mesmo assim foram ao gramado. O delegado puxou os dois e acionou a polícia para auxiliar na retirada de Fred Gomes.

E AI, CORONEL?

O delegado contou sua versão sobres os fatos.

“Em qualquer jogo, só têm acesso aos vestiários as comissões técnicas das duas equipes e mais seis indicados. Ele é diretor e tinha mais dois fisioterapeutas querendo entrar. O diretor tentou entrar na marra, mas a polícia o retirou. Pelo contrário (sobre agredir o dirigente do Floresta), foi ele quem me empurrou. As imagens mostram ele me empurrando. Não quis usar a força para evitar falarem que sou militar. Achei mais prudente não fazer – explicou o coronel Jaime Oliveira”, explicou.

A VERSÃO DO DIRIGENTE

Fred Gomes contou o ocorrido sob sua perspectiva.

“O delegado usou a força da função que ele exerce para intimidar aos profissionais do Floresta e, no intervalo do jogo, não os permitiu adentrar para fazerem o seu trabalho no vestiário. Acabou iniciando um tumulto entre nós e o delegado, onde ele disse que eu não poderia adentrar. Quem decide sou eu e não ele. Ele tentou (agredir). Cabe a ele me orientar. Deixo bem claro que sempre fui muito bem recebido no Piauí”, argumentou o dirigente.

NADA NA SÚMULA

A árbitra Thayslane de Melo Costa não publicou o episódio na súmula do confronto válido pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.