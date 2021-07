Série C: Elenco do líder Botafogo-PB tem tudo para melhorar ainda mais no segundo turno

João Pessoa, PB, 29 (AFI) – O Botafogo-PB é líder no disputado Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C com 15 pontos. A distância entre o primeiro e o sexto Altos-PI é de apenas três. O returno, porém, traz boas notícias para o treinador Gerson Gusmão.

Para a abertura, no duelo direto contra o segundo colocado Ferroviário-CE que, aliás, está com os mesmos 15 pontos, o Botafogo tem o retorno de duas peças importantes. Para a sequência, a diretoria planeja contratações.

FUNÇÕES DIFERENTES PELO BRASIL

DE VOLTA AOS TREINOS

A grande notícia é da recuperação de Clayton. Ausente desde a sexta rodada, o meio-campista já não tem os problemas no quadril e na coxa. O outro retorno, também de impacto, é do atacante Welton Felipe, que não atuou nas últimas duas partidas com uma lesão na coxa.

Além dos jogadores, quem comemora é o comandante. Gerson Gusmão ainda deve colocar os dois para disputar um jogo inteiro, mas agradece por contar com eles à disposição.

“Eles têm mais uns trabalhos antes da partida, mas provavelmente estarão à disposição, pelo menos para uma parte do jogo. A gente fica muito feliz em poder contar com esses dois atletas importantes da equipe, então esperamos que possamos finalizar bem a semana, com os trabalhos, que eles continuem evoluindo durante estes treinamentos.”

EXIGENTE

Os “reforços” não param por aí. Fora do próprio elenco, o Botafogo procura fortalecer ainda mais o time para a reta final do campeonato. Os principais desejos de Gerson Gusmão são um meio-campista e um homem de frente.

“Estamos realmente buscando alguns atletas, precisamos repor a perda do Juninho, por algumas partidas, por conta da fratura no braço, então precisamos de alguém ali no meio de campo e na frente, se aparecer nome bom. A gente está atento ao mercado para poder reforçar a equipe.”

JOGAÇO PARA ABRIR A SEGUNDA METADE

O confronto direto pela ponta da tabela é no sábado (31), às 15 horas. O Botafogo visita o Ferroviário no Elizir Cabral na grande partida do início de returno.