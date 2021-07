Série C: ‘Em cima da hora’, CBF tira duelo entre Ferroviário e Manaus do Castelão e transfere para Vovozão

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Apesar de faltar pouco mais de 48h para o inicio da partida entre Ferroviário-CE e Manaus-AM, agendada para domingo (18), às 18h, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a mudança de local do duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Inicialmente marcado para a Arena Castelão, o jogo foi transferido para o Estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão.

Segundo o comunicado emitido pela CBF, a mudança de local aconteceu por um pedido do time mandante, ou seja, o próprio Ferroviário-CE. “Motivo: Opção do clube mandante. SOLICITANTE: Ferroviário/CE”.

Apesar disso, sabes-se em Fortaleza, que o objetivo é evitar um desgaste ainda maior do gramado da Arena, que no sábado (17) irá receber Ceará e Athletico-PR, pela elite do Brasileirão.

No duelo, o Manaus-AM busca a primeira vitória fora de casa para se manter vivo na briga pelo G4 e o Ferrão, foca em manter a invencibilidade dentro de seus domínios para seguir na briga pela liderança do Grupo A. Atualmente, o time cearense está empatado na ponta com Botafogo-PB e Paysandu-PA, todos com onze pontos.