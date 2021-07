SÉRIE C: Em dia de duelos diretos, Ferroviário-CE e Botafogo-PB disputam a liderança do Grupo A

Campinas, SP, 30 (AFI) – Quatro partidas vão dar sequência as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (31). Destaque para o confronto direto entre Ferroviário-CE e Botafogo-PB que vale a liderança isolada do Grupo A. Já no Grupo B, o Mirassol-SP faz um duelo paulista contra o lanterna Oeste-SP, de olho na reabilitação para voltar a brigar pelo G4.

Empatados com 15 pontos e um retrospecto bem parecido, Ferroviário-CE e Botafogo-PB se enfrentam no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, logo às 15h. Vindo de um empate por 1 a 1 contra o Floresta-CE, o time da casa busca a reabilitação após perder a primeira colocação e o rival tenta embalar a segunda vitória seguida, depois de vencer o Santa Cruz-PE, por 1 a 0, para abrir distância do adversário.

OUTROS DESTAQUES

Um pouco mais tarde, às 17h, Paysandu-PA e Tombense-MG jogam no Estádio da Curuzu, em Belém, em um duelo direto pelo G4 do Grupo A. Embalado por quatro jogos sem derrota, o time mineiro aparece na terceira posição com 14 pontos. O rival, por sua vez, é quinto com 13, já que não vence há três jogos e vem de dois empates.

Mirassol e Oeste se enfrentam no interior paulista

Na parte debaixo da tabela desta mesma chave, o Jacuipense-BA recebe o Floresta-CE, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 19h. Vindo de quatro empates seguidos, o time baiano tenta sair da zona de rebaixamento, atualmente a equipe soma nove pontos e está na nona colocação. O rival cearense vem logo à frente, em oitavo com dez.

Já no jogo único do Grupo B que será disputado neste sábado (31), Mirassol-SP e Oeste-SP se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17h. Vindo de uma derrota para o Novorizontino-SP, por 1 a 0, o time da casa, que soma dez pontos, tenta voltar a vencer para seguir sonhando com a classificação. Já o rival ainda busca sua primeira vitória na competição. Atualmente, a equipe de Barueri está na lanterna da chave com apenas três pontos.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.