SÉRIE C: Em dia de poucos jogos, Paysandu tenta embalar 3ª vitória seguida para manter liderança

Campinas, SP, 10 (AFI) – Três partidas dão sequência as disputas da sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste domingo (11). O maior destaque fica para o Paysandu-PA, que vem de duas vitórias seguidas e tenta manter a liderança isolada do Grupo A.

Em casa, o time paraense recebe o Ferroviário-CE, no Estádio da Curuzu, em Belém, às 18h. Com um retrospecto de três vitórias, dois empates e uma derrota, o Paysandu soma 11 pontos em seis rodadas disputadas. Já o rival cearense, que tem oito pontos, busca a reabilitação após três jogos sem vitória para sair de perto da zona de rebaixamento.

Um pouco mais cedo, às 15h30, também pelo Grupo A, o Tombense-MG visita o Floresta-CE, no Estádio Domingão, focado em se manter dentro do G4. Atualmente, o time mineiro tem nove pontos e o cearense vem logo abaixo, em sexto, com oito pontos e depende de uma combinação de resultados para entrar na zona de classificação.

Por fim, no único jogo do Grupo B disputado no domingo, Figueirense-SC e São José-RS se enfrentam no Estádio Orlando Scarpelli, logo às 11h da manhã. As duas equipes vivem situações parecidas na tabela, enquanto o time catarinense soma seis pontos, o rival vem logo abaixo com cinco e ambos tenta abrir distância do Z2.

A rodada será encerrada com um jogo disputado na noite de segunda-feira (12). Focado em se manter como único time invicto desta Série C, o Criciúma-SC visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h. O time paulista, por sua vez, tenta continuar na briga pelo G4 do Grupo B.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.