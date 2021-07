Série C: Em duelo de reabilitação, Mirassol vai desfalcado

Mirassol, SP, 7 (AFI) – Fora do G4 e vindo de duas derrotas consecutivas, ambas pelo placar de 2 a 1, para o Ituano em casa e São José, em Porto Alegre, o elenco do Mirassol voltou ao batente na última terça-feira, já visando o jogo do próximo sábado, ás 15, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, frente ao Paraná pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

DESFALQUES

Para encarar o representante do Paraná, o técnico Eduardo Baptista terá dois desfalques certos. O lateral direito Jeferson, expulso no duelo passado e o atacante Fabricio Daniel que está acertando seu ingresso por empréstimo junto ao América, de Minas Gerais para a disputa do Brasileirão. Para o setor defensivo, deve entrar Samuel Santos, enquanto no ataque são várias as opções.

SITUAÇÃO

Na tabela, o time mirassolense aparece na sexta colocação no Grupo B, com sete pontos em dezoito disputados. Já o Paraná, é o nono colocado com quatro pontos. No Maião, o Leão ainda não venceu na competição.