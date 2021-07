SÉRIE C: Em rodada de duelos estaduais, Novorizontino encara Mirassol e tenta continuar na briga pela ponta

Campinas, SP, 23 (AFI) – Cinco partidas dão sequência as disputas da nona rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (24). Os destaques serão alguns duelos estaduais, entre eles Novorizontino-SP e Mirassol-SP, no qual o time da casa tenta embalar a segunda vitória seguida para continuar na briga pela liderança do Grupo B.

O confronto paulista está marcado para às 17h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP. Vindo de uma vitória fora de casa por 2 a 0 em cima do Paraná, o Novorizontino soma 16 pontos e está no pelotão da frente, brigando pela ponta. Já o Mirassol não vinha em uma boa fase, mas depois de três derrotas seguidas, conseguiu voltar a vencer na rodada passada ao superar o Criciúma-SC por 2 a 0 e agora com dez pontos, tenta retornar a disputa pelo G4.

Também disputando a primeira colocação do Grupo B, o Ypiranga-RS terá um duelo gaúcho diante do São José-RS, em casa, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. Assim como Novorizontino e Ituano, o time mandante tem 16 pontos. Do outro lado, o rival tem oito e está brigando contra a zona de rebaixamento. Na rodada passada, a equipe de Porto Alegre venceu o lanterna Oeste por 1 a 0.

DESTAQUES DO GRUPO A

No Grupo A, que terá três jogos neste sábado, o destaque também é a disputa pela liderança. Atualmente em primeiro, com 14 pontos ganhos, o Ferroviário-CE terá pela frente o Floresta-CE, com nove, jogando como visitante, no Estádio Vovozão, às 17h, mas antes, pela manhã terá que ficar de olho em um confronto direto entre o segundo e o terceiro colocados, que também tentam assumir a ponta isolada.

Empatados com 13 pontos, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ se enfrentam no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, no interior de Minas Gerais, às 11h. Por fim, embalado por dois jogos sem derrota e com 12 pontos, o Botafogo-PB tenta se manter no G4 e terá o Santa Cruz-PE, que em má fase tenta conquistar a primeira vitória para seguir sonhando em se salvar do rebaixamento. Em oito rodadas, o time pernambucano somou apenas três pontos.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.