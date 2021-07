Série C: Em último lugar e com desfalques, Santa Cruz tenta primeira vitória

Recife, PE, 23 (AFI) – Ainda sem vencer na competição e vivendo pior momento na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz terá a difícil missão de encarar o Botafogo. A partida será neste sábado, às 19h, no estádio Almeidão e é válida pela nona rodada.

O Coral conquistou apenas três tentos até agora, todos provenientes de empate.

DESFALQUES

O técnico Roberto Fernandes terá alguns desfalques para o confronto. os atacantes Pipico e Wallace Pernambucano, o zagueiro Júnior Sergipano e o lateral Gilmar não estarão disponíveis.

ÚLTIMO TREINO

O último trabalho de campo do Santa na semana foi realizado na manhã desta sexta-feira, no CT do Retrô. O time já viajou para João Pessoa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Santinha pode entrar em campo com: Jordan; Weriton, Rafael Castro, Victor Oliveira e Leonan; Maycon Lucas, Vitinho e Rondinelly; Lucas Batatinha, Levi e Wallace Pernambucano.