Série C: Embalado e líder, Ferroviário visita o Floresta no sábado

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – Vindo de duas vitórias seguidas e sem perder há três jogos, o confiante Ferroviário encara o Floresta. A partida acontece neste sábado, às 17h, no Estádio Vovozão, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time lidera o Grupo A com 14 pontos somados. Até aqui, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

ATACANTE REINTEGRADO

Depois de ter reestreado na rodada passada diante do Manaus, Edson Cariús terá sua segunda partida o clube. O atacante deve passagem de sucesso na primeira vez e construiu bons números.

De volta ao clube, o jogador falou sobre sua contribuição.

“Sentimento de felicidade e alegria em poder estar voltando para casa em um clube que tive muitas alegrias e pude dar muitas alegrias ao torcedor, que tenho meu nome cravado na história e estou feliz em estar voltando, sabendo da responsabilidade, que agora é dobrada. Espero dar o meu melhor, honrar essa camisa e que a gente alcance nossos objetivos, que é levar o Ferroviário à Série B do Campeonato Brasileiro”, destacou.

TREINAMENTOS

Na quinta-feira, a equipe de Francisco Diá realizou a penúltima atividade antes da partida. No estádio Elzir Cabral, o técnico comandou trabalho tático, e de posicionamento. O comandante coral esboçou algumas formações e o elenco encerrou os trabalhos com chutes ao gol.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para a partida, o treinador deve manter a base da último jogo: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emeson; Wesley Dias, Emerson Souza, Diego Viana e Reinaldo; Gabriel Silva e Edson Cariús.