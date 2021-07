SÉRIE C: Embalado, Novorizontino-SP tem duelo complicado para se manter na briga pela liderança

Campinas, SP, 31 (AFI) – Mais três partidas dão sequência as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste domingo (01). O maior destaque fica para o Novorizontino-SP que chega embalado por duas vitórias seguidas e busca mais um resultado positivo diante do Figueirense-SC para seguir na briga pela liderança do Grupo B.

O duelo está marcado pra às 11h da manhã, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Atualmente com 19 pontos ganhos, o Novorizontino-SP que venceu Paraná-PR por 2 a 0 e Mirassol-SP por 1 a 0 nas duas últimas rodadas, tenta se manter no pelotão da frente. Já o Figueirense-SC vem de dois jogos sem vitória – um empate e uma derrota – e aparece na parte intermediária da tabela com dez pontos.

Manaus e Santa Cruz se enfrentam no Recife

Pela mesma chave, o Botafogo-SP está focado em entrar de vez no G4. Vindo de três jogos sem derrota e de uma vitória importante em um duelo direto contra o Ituano-SP por 2 a 1, o time de Ribeirão Preto visita o São José-RS, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, às 16h. Diferente do adversário, os donos da casa que somam oito pontos, buscam a reabilitação para sair da zona de rebaixamento.

GRUPO A E SEQUÊNCIA DA RODADA

Por fim, em jogo único do Grupo A que será disputado neste domingo, Santa Cruz-PE e Manaus-AM se enfrentam às 18h, no Estádio do Arruda, em Recife. Em situação complicada contra o rebaixamento, já que está na lanterna com apenas três pontos, o time pernambucano ainda busca a primeira vitória na competição. Do outro lado, o clube manauara que tem 11 pontos, mas vem de quatro jogos sem vitória, tenta voltar ao caminho dos resultados positivos para se afastar do Z2 e se aproximar do G4.

A rodada terá sequência no começo da próxima semana. Na segunda-feira (02), Paraná-PR e Ypiranga-RS se enfrentam às 20h. Por fim, em jogo que foi remarcado por conta de um ajuste na tabela da Copa do Brasil, Ituano-SP e Criciúma-SC duelam na quarta-feira (04), às 17h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.