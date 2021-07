SÉRIE C: Embalados, Ituano-SP e Ypiranga-RS se enfrentam em Itu e time gaúcho quer manter a liderança

Campinas, SP, 17 (AFI) – Três partidas dão sequência às disputas da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste domingo (18). Sem dúvidas, o maior destaque fica para o confronto entre Ituano-SP e Ypiranga-RS, já que o time paulista vem embalado por quatro vitórias seguidas e, os gaúchos tentam manter a liderança do Grupo B.

O duelo está marcado para às 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Depois de começar a competição em baixa, o Ituano é praticamente outra equipe nas mãos de Mazolla Júnior. Desde a chegada do novo treinador são quatro vitórias seguidas e atualmente, o time paulista aparece dentro do G4 com 13 pontos. Já o Ypiranga-RS, que também vem em uma boa fase, tanto que nas últimas quatro rodadas venceu três jogos e empatou um, soma 16 pontos e tenta seguir na ponta da chave.

Já no Grupo A, o Ferroviário-CE está focado em seguir na briga pela liderança. Atualmente com onze pontos, o time cearense recebe o Manaus-AM, no Estádio Vovozão, em Fortaleza, às 16h. Também na briga pelo G4, o time manauara tem dez pontos ganhos. Por fim, Volta Redonda-RJ, que tem dez pontos e Floresta, que tem nove, fazem um duelo entre dois times da parte intermediária da tabela, no Estádio Raulino de Oliveira, às 11h.

A rodada será encerrada com um jogo disputado na noite de segunda-feira (19). Com objetivos opostos dentro da tabela do Grupo B, Paraná-PR e Novorizontino-SP se enfrentam no Estádio Durival de Brito, em Curitiba, às 20h.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

Confira os jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C:

Domingo (18)

11h

Volta Redonda-RJ x Floresta-CE

16h

Ituano-SP x Ypiranga-RS

18h

Ferroviário-CE x Manaus-AM

Segunda-feira (19)

20h

Paraná-PR x Novorizontino-SP