Série C: Ex-atacante do XV tem o nome publicado no BID e já pode estrear pelo Figueirense

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – O técnico Jorginho ganhou mais uma opção para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado, o atacante Marlyson teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já pode estrear pelo clube catarinense.

Marlyson foi anunciado em 30 de junho ao lado do volante Vinícius Kiss e do meia Rodrigo Bassani. Natural de Rosário, no Maranhão, o atacante tem 23 anos e coleciona passagens por Joinville, Ponte Preta, Paraná, São Bernardo-SP, Boa Esporte-MG e XV de Piracicaba-SP. O jogador chega ao alvinegro com contrato até o final da temporada de 2022.

Ao perder do Ituano, por 1 a 0, em Itu (SP), o Figueirense parou no sétimo lugar com seis pontos, a dois da zona de rebaixamento do Grupo B e a quatro da zona de acesso. Sem vencer há quatro jogos – uma derrota e três empates -, o Figueirense receberá o São José no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no domingo, às 11 horas, pela sétima rodada.

