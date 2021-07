Série C: Ex-Ponte Preta se despende do Paysandu-PA: ‘Nunca faltou entrega’

Belém, PA, 29 (AFI) – O presidente confirmou e o jogador se despediu, porém, não houve nada oficial que confirme a rescisão de contrato de Bruno Collaço junto ao Paysandu-PA. Por meio das redes sociais, o lateral-esquerdo agradeceu o clube. Bruno está em fase de recuperação por conta de uma lesão na região lombar durante o treino.

Segundo informações, o ex-Ponte Preta revelado no Grêmio deve ir para um clube do Campeonato Brasileiro Série B.

MATHEUS FERNANDES FALA SOBRE RETORNO AO PALMEIRAS

RENOVAÇÃO ATRÁS DE RENOVAÇÃO

O defensor foi contratado em 2019 para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C e tomou conta da posição. O bom desempenho rendeu um novo vínculo até o final do ano seguinte.

O futebol continuou em alto nível. Bruno Collaço, inclusive, foi um dos grandes nomes da conquista do estadual de 2020 sobre o rival Remo com duas vitórias por 2 a 1 e 1 a 0. Mais uma vez, estendeu o contrato.

QUEDA DENTRO DE CAMPO

Na atual temporada, porém, o lateral-esquerdo perdeu espaço. O jovem Diego Matos assumiu a titularidade e, para pior, Bruno sofreu uma lesão em junho. A situação deixou de ser agradável. O atleta de 31 anos atuou em 84 partidas e se despediu nas redes sociais.

“Foram três anos de muita luta, muita entrega, alegrias e algumas tristezas. Acertei, errei, corrigi e tentei novamente. Mas saio com a certeza de uma coisa, nunca faltou entrega e comprometimento para honrar essa camisa. Aqui, eu e minha família sorrimos, choramos e vivemos intensamente. Sem dúvida, esse lugar marcou nossos corações. Me despeço com muito carinho e gratidão pelo clube, pela torcida e por todo povo paraense que tão bem nos acolheu.”

SÉRIE C

O quinto colocado do Grupo A, Paysandu, entra em campo no domingo (1) em duelo direto contra o terceiro Tombense-MG. A distância entre ambos é de apenas um ponto e do Papão para o líder de dois.

O jogo será disputado na Curuzu, onde os mandantes ainda não venceram, até o momento, às 17 horas.