SÉRIE C: Ferroviário-CE e Botafogo-PB empatam e deixam Volta Redonda na ponta

Campinas, SP, 31 (AFI) – A disputa pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C ficou ainda mais acirrada, após os jogos disputados pela décima rodada. O empate sem gols entre Ferroviário-CE e Botafogo-PB não deixou nenhum deles assumir a liderança que continua com o Volta Redonda, isolado com 17 pontos, que sexta-feira venceu por 2 a 1 o Altos-PI.

MESMA PONTUAÇÃO

Atrás do time fluminense aparecem três clubes com os mesmos 16 pontos: Ferroviário-CE, Botafogo-PB e Paysandu que em Belém fez 1 a 0 em cima do Tombense, agora em quinto lugar com 14 pontos e fora do G4 – zona de classificação.

Quem ficou para trás nesta disputa é o Floresta, com 11 pontos, em oitavo lugar após empatar fora de casa, por 1 a 1, Jacuipense, com 10 pontos, ainda em penúltimo lugar só na frente do lanterna Santa Cruz, com três.

DUELO PAULISTA

No único jogo do Grupo B, no duelo paulista, o Mirassol levou a melhor em cima do Oeste, vencendo por 2 a 1. O Mirassol é sexto colocado com 13 pontos, três atrás de outros dois paulistas: Botafogo e Ituano. O oeste continua na lanterna com apenas três pontos e nenhuma vitória.

MAIS JOGOS

A rodada vai ter três jogos domingo, um na segunda e outro na quarta-feira. Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

CONFIRA OS JOGOS DA 10.ª RODADA DA SÉRIE C:

SEXTA-FEIRA

Volta Redonda-RJ 2 X 1 Altos-PI

SÁBADO

Ferroviário-CE 0 x 0 Botafogo-PB

Paysandu-PA 1 x 0 Tombense-MG

Jacuipense-BA 1 x 1 Floresta-CE

Mirassol-SP 2 x 1 Oeste-SP

DOMINGO

11h

Figueirense-SC x Novorizontino-SP

16h

São José-RS x Botafogo-SP

18h

Santa Cruz-PE x Manaus-AM

SEGUNDA-FEIRA

20h

Paraná-PR x Ypiranga-RS

QUARTA-FEIRA

17h

Ituano-SP x Criciúma-SC