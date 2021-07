Série C: Ferroviário-CE repatria atacante que estava em time da elite do Brasileirão

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – O bom filho a casa torna. Faltando apenas o anuncio oficial, que deve acontecer nas próximas horas, o Ferroviário está repatriando o atacante Edson Cariús para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

O atacante vinha sem grande espaço no Fortaleza e será emprestado para o Tubarão até o final do ano. Desde que deixou o Ferroviário, pela última vez em 2019, o centroavante passou por Al-Jabalain e Remo, além do Tricolor do Pici. Quem confirmou o acerto foi o empresário do jogador Marquinhos Maia.

“O atleta teve várias sondagens, tanto da série B, como da série C, escutamos todas, mas preferimos fechar com o Ferroviário. Acreditamos no projeto do clube e pelo o fato do Carius ter uma identificação muito grande com a equipe, esse lado pesou bastante”, disse Maia em entrevista dada ao Jornal O Povo, de Fortaleza, que deu a notícia em primeira mão.

Ao todo, em todas suas passagens pelo Ferroviário, Cariús marcou 45 gols em 54 jogos disputados. Agora, a meta da diretoria é regularizar o jogador o quanto antes para poder estrear. O próximo jogo do Tubarão será no domingo (11) contra o Paysandu-PA, fora de casa, no Estádio da Curuzu, às 18h.