Série C: Ferroviário-CE segue rumor e oficializa atacante com maior média de gols da história do clube

Fortaleza, CE, 08 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na última terça-feira (06), o Ferroviário-CE seguiu o rumor e oficializou o retorno do atacante Edson Cariús como reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta, que pertence ao Fortaleza, mas estava no Remo, assinou contrato de empréstimo até o final do ano.

“Édson Cariús retorna ao Ferroviário para a sequência do Brasileiro. Natural da cidade de Cariús, interior do Ceará, Édson tem 32 anos e, pelo Ferroviário, entre 2018 e 2019, fez 63 partidas e 47 gols, garantindo uma marca isolada, até então: é o jogador com a melhor média de gols (0,75 por jogo) da história coral”, postou o clube ao confirmar a contratação do atleta.

Além de campeão e artilheiro da Série D de 2018, com 11 gols, foi também campeão e artilheiro da Taça Fares Lopes 2018, com 5 gols, campeão da Taça dos Campeões Cearenses 2019, e artilheiro do Campeonato Cearense 2019, com 10 gols. Nos últimos anos, além de Fortaleza e Remo-PA, Edson Cariús jogou pelo CRB-AL e pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita, até voltar para o Ferrão.

Já com o novo atacante, o próximo jogo do Tubarão será no domingo (11) contra o Paysandu-PA, fora de casa, no Estádio da Curuzu, às 18h.