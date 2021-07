Série C: Figueirense anuncia ‘pacotão’ de reforços

Florianópolis, SC, 1 (AFI) – Disputando a Série C, o Figueirense concretizou a contratação de três novos reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O anuncio foi feita na noite desta quarta-feira (30), o volante Vinícius Kiss, o meia Rodrigo Bassani e o atacante Marlyson chegam para reforçar o elenco do furacão visando o acesso para segundona.

Os reforços já treinam com o restante do elenco e aguardam a regularização no BID para estar à disposição do técnico Jorginho.

QUEM SÃO?

O paulista Vinícius Kiss é o mais experiente. Está com 33 anos, e já atuou em vários clubes, com destaque para Coritiba e Sampaio Corrêa. Após passagem pelo Botafogo-SP, ele se transferiu ao Remo em abril. Rodrigo Bassani, meia de 23 anos estava no Maringá, onde participou de 13 jogos e marcou sete gols nesta temporada.

Além do clube paranaense, defendeu Guarani de Palhoça, Ituano, Roeselari (Bélgica) e Zacatepec (México). Já o atacante Marlyson, de 23 anos, já atuou pelo Joinville, ainda nas categorias de base. Tem passagens por Ponte Preta e Paraná. O seu último clube foi o XV de Piracicaba, na disputa da Série A2 Paulista. O jogador assinou contrato até o final da temporada de 2022.