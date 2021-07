Série C: Figueirense deve ter mesmo time para clássico com o Criciúma

Florianópolis, SC, 22 (AFI) – Com um treinamento tático na manhã desta quinta-feira (22), no CFT do Cambirela, o Figueirense finalizou a sua preparação para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro Série C. Encara o Criciúma, nesta sexta-feira, às 16h, pela nona rodada.

Logo após as atividades, a delegação alvinegra seguiu viagem para a cidade de Criciúma, onde permanece em concentração para a partida desta sexta-feira (23), diante do Criciúma.

O Figueirense está há dois jogos sem perder. Venceu o São José-RS por 2 a 0 e empatou sem gols com o Botafogo-SP, ambos em casa. Com dez pontos, a partida é encarada como decisiva, pois pode aproximar o time tanto do G4 quanto do Z2. O Paraná é quem abre a zona do rebaixamento com apenas três pontos a menos.

DM CHEIO

Para montar a escalação, o técnico Jorginho não poderá contar com sete jogadores, todos no departamento médico. Os zagueiros Lucas Cezane e Edson Henrique, os volantes Patrick, Carlos Gabriel e Alê Santos, e os meias Guilherme Garré e Bruno Montebello.

FIGUEIRENSE: Rodolfo Castro; Everton Santos, Italo, Guilherme Teixeira e Renan Luis; Dener Pinheiro, Oberdan e Roberto; Diego Tavares, Andrew e Bruno Paraíba.