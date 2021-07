Série C: Figueirense encaminha acerto com atacante do Goiás

Florianópolis, SC, 29 (AFI) – O Figueirense deve anunciar nas próximas horas a contratação do atacante Éverton Brito, que não vem sendo muito aproveitado no Goiás. O jogador já acertou com o clube catarinense e é aguardado para fazer exames e ser anunciado oficialmente como reforço para a Série C do Brasileiro.

Éverton Brito tem 26 anos, sete jogos com a camisa esmeraldina e um gol marcado. O atleta passou também por times como Ferroviária, Juventude, Gama, Noroeste, Madureira e XV de Piracicaba, além de ter feito a base no Palmeiras.

Éverton Brito com a camisa da Ferroviária. Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SA

O jogador chegará para brigar por posição com Bruno Paraíba, Andrew, Diego Tavares, Giva e Marlyson, atletas que fazem a função de atacante na equipe comandada pelo técnico Jorginho.

SÉRIE C

Há dois jogos sem vencer, o Figueirense ocupa a sétima posição, com dez pontos, nove atrás do líder Ypiranga. O próximo desafio é diante do Novorizontino, segundo colocado, com 19, no domingo, às 11h, no Orlando Scarpelli.