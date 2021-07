Série C: Figueirense libera dois jogadores e encerra preparação para enfrentar o Botafogo-SP

Florianópolis, SC, 16 (AFI) – A sexta-feira (16) foi movimentada no Figueirense. Além de ter fechado a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, neste sábado (16), em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, às 17h, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, a diretoria alvinegra também aproveitou para liberar dois jogadores que não fazem mais parte do elenco. São eles: lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante Marcelo Júnior.

Os dois estavam emprestado ao Figueirense desde o começo da temporada, mas como não vinham tendo espaço, a diretoria entendeu que era o momento de devolve-los para seus times de origem. Com isso, Carlinhos foi liberado para retornar ao Três Passos-RS e Marcelo Júnior para o Cruzeiro-MG. Em nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados pelos atletas.

“O Departamento de Futebol do Figueirense informa que os atletas Carlinhos e Marcelo Júnior não fazem mais parte do elenco alvinegro. Os atletas retornam aos seus clubes de origem. O Figueirense agradece aos jogadores e deseja sucesso na sequência das suas carreiras”, afirmou o clube em uma nota oficial.

Em campo, o técnico Jorginho conta com o retorno de dois importantes jogadores para enfrentar o Botafogo-SP, após ambos cumprirem suspensão. O zagueiro Lucas Cezane, que deve voltar ao time titular para fazer dupla defensiva com Guilherme Teixeira e o lateral-direito André Krobel, que deve começar no banco após perder vaga para Everton Santos.

Até por conta disso, o Figueirense deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Rodolfo Castro; Everton Santos, Lucas Cezane, Guilherme Teixeira e Renan Luis; Dener Pinheiro, Oberdan e Roberto; Diego Tavares, Andrew e Bruno Paraíba.