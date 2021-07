Série C: Figueirense precisa desencantar fora de casa se quiser sonhar com o G4

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – Dos 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, oito ainda não venceram como visitante. O Figueirense está nessa lista, que contempla quatro integrantes do Grupo B. A questão é que uma possível briga pelo G4 – zona de acesso – passa por vitórias fora de casa.

Diante disso, o confronto catarinense contra o Criciúma no Heriberto Hülse na sexta-feira, às 16 horas, pela nona rodada, é essencial para as pretensões do clube de Florianópolis.

DOIS PONTOS!

Em quatro partidas como visitante, o Figueirense registra dois empates e duas derrotas, além de um gol marcado e três sofridos. Aproveitamento de 16,7%. O Figueirense obteve só dois dos seus dez pontos fora de casa.

O time do técnico Jorginho parou na sétima colocação após o empate sem gols diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. O Figueirense está a três pontos da zona de rebaixamento e a quatro da zona de acesso, que é fechada pelo Criciúma.

“Temos que ter inteligência e somar mais pontos. (…) Não adianta lamentar, temos que ganhar os jogos para que a coisa melhore”, analisou Jorginho, que terá a volta do zagueiro Rayne, livre de suspensão.