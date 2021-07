Série C: Figueirense segue rumor e oficializa chegada de meia que estava na Europa

Florianópolis, SC, 14 (AFI) – Depois do nome do meia Wallace Bonilha, de 25 anos, ter ‘vazado’ no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no começo da semana, o Figueirense enfim anunciou, com uma postagem nas redes sociais na tarde desta terça-feira (14) a chegada do jogador como novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

“O Figueirense informa a contratação do volante Wallace Bonilha Félix, 25 anos. Natural do Rio de Janeiro (RJ), o atleta atuou por FC Lahti (Finlândia), Tupi-MG e Oeste-SP. Sua última equipe foi o FC Nitra (Eslováquia). Seja bem-vindo ao Furacão, Wallace Bonilha!”, postou.

Wallace Bonilha estava no FC Nitra, da Eslováquia, onde atuou apenas em duas partidas. Com passagens pela categoria de base do Fluminense, onde não chegou a atuar como profissional, ele tem passagens também por FC Lahti, da Finlândia, Tupi-MG e Oeste-SP.

Já com o atleta no elenco, o Figueirense volta a campo no sábado (17) focado em embalar mais uma vitória seguida, desta vez contra o Botafogo-SP, às 17h, novamente em casa, no Estádio Orlando Scarpelli.