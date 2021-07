Série C: Focado em escapar da degola, Santa Cruz acerta retorno de atacante ex-Guarani

Recife, PE, 21 (AFI) – Na lanterna do grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz segue reforçando o elenco para fugir do rebaixamento. Revelado pelo clube, Elias Carioca retorna ao Arruda para ser a esperança de gols no restante da temporada.

Atacante de 21 anos, chega por empréstimo, junto ao Athletico-PR. No ano passado, Elias defendeu o Guarani no Paulistão e Série B do Brasileiro. Sem espaço no clube paranaense, o atacante deve chegar ainda nesta quarta-feira para selar o retorno ao Arruda.

RETORNO

Elias chegou à equipe profissional do Santa Cruz em 2019, após se destacar nas categorias sub-20 e sub-23. Com a camisa tricolor, disputou 28 jogos e marcou cinco gols. Elias Carioca foi negociado com o Athletico Paranaense, integrando a equipe sub-23, que disputou o estadual.

Sem conseguir espaço, foi emprestado ao Guarani, onde foi utilizado no Campeonato Paulista e na Série B. Pelo Furacão, foram 13 jogos disputados e nenhum gol marcado. No Bugre, oito partidas jogadas, sem marcar gols.