Série C: Focado em fugir da degola, Santa Cruz apela para ex-presidentes e faz mudanças no futebol

Recife, PE, 22 (AFI) – Em situação delicada dentro do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C e com chances de rebaixamento, o Santa Cruz está fazendo algumas mudanças não só em seu elenco, mas também no comando de futebol do clube. Tanto que na noite desta quarta-feira (21), a Cobra Coral anunciou que à partir de agora, o departamento será comandado por uma espécie de colegiado com três ex-presidentes.

São eles: Alexandre Mirinda, Zé Neves e Romerito Jatobá. O primeiro será o líder do grupo e principal responsável por gerir o futebol. Além do trio, os conselheiros Jânio Diniz, Eduardo Petribu e Mizael Wanderley foram indicados pelo Conselho de Administração do tricolor para compor o colegiado.

Com isso, os ex-diretores de futebol Jaime Cordeiro e Oberdan Rabelo tiveram as suas saídas oficializadas. Por outro lado, o executivo Fabiano Mello e o coordenador técnico Givanildo Oliveira foram mantidos em seus cargos.

Até o momento, em oito jogos disputados, o Santa Cruz perdeu cinco e empatou os outros três, por isso amarga a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos ganhos em oito jogos. A equipe pernambucana visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, às 19h, de sábado (24).