Série C: Focado em sair da degola, Jacuipense-BA terá volta de técnico e duas baixas

Riachão do Jacuipe, BA, 14 (AFI) – Vindo de dois empates seguidos e de olho na reabilitação para sair da zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense-BA terá duas boas novidades e duas baixas para enfrentar o Botafogo-PB, no próximo sábado (17) pela oitava rodada, às 15h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Isso porque, o técnico Jonilson Veloso enfim poderá voltar a ficar à frente da equipe. Depois de ser expulso contra a Tombense, ele foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão que já foram cumpridos e por isso poderá ficar na beira do gramado.

Já o atacante Thiaguinho, que ficou de fora do duelo contra o Volta Redonda por conta de um estiramento no joelho esquerdo, voltou a treinar normalmente e deve ficar a disposição. Por outro lado, o zagueiro Tiago Alves segue fora, tratando uma lesão na panturrilha esquerda junto ao Departamento Médico e não tem previsão de liberação.

Além dele, quem também ficará de fora no duelo contra o Botafogo-PB será o volante Railan, que foi expulso na rodada passada e agora cumpre suspensão. Atualmente com sete pontos ganhos, o Leão Grená aparece na nona colocação com dois a menos do que o Floresta-CE, que está fora da degola no oitavo lugar e tem nove.