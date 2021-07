Série C: Focado em sair do Z2, técnico quer que Jacuipense-BA embale: ‘Vamos pontuar no RJ’

Riachão do Jacuípe, BA, 08 (AFI) – Embalado por três jogos sem derrota e focado em sair da zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Jacuipense-BA volta a campo neste sábado (10) quando visita o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, às 11h, pela sétima rodada. Focado em subir na tabela, o técnico Jonilson Veloso acredita em um bom resultado fora de casa.

“A gente sabe que a competição é muito equilibrada, temos seis pontos e nosso próximo adversário tem nove. É um concorrente direto. Quando uma competição é muito equilibrada, temos que pontuar sempre. Mais uma vez, um jogo fora de casa, contra um grande adversário e a gente tem a consciência que estamos indo lá para pontuar”, disse o comandante em entrevista coletiva, que ainda completou.

“Acredito que a equipe está preparada e confiante. Esses resultados nos dá confiança cada vez mais para que a gente consiga os resultados, de preferência a vitória”, afirmou Jonilson, que terá três desfalques certos para o duelo: o lateral Vicente (suspenso) e zagueiro Tiago Alves e o atacante Thiaguinho (lesionados).

Com seis pontos ganhos em seis jogos, o time baiano aparece na nona colocação da chave e está um ponto atrás do Altos-PI, primeiro time fora do Z2, que tem sete. Do outro lado e com outro foco, o adversário tenta seguir dentro do G4.