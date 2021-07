Série C: Focado em voltar a vencer, Volta Redonda tem retorno de volante titular

Volta Redonda, RJ, 02 (AFI) – Focado em voltar a vencer após dois empates seguidos para continuar na briga pela liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda-RJ desembarcou na manhã desta sexta-feira (02) em Fortaleza, onde encara o Ferroviário, neste sábado (03), às 15h, no Estádio Elzir Cabral. Focado no duelo, o técnico Neto Colucci projetou um jogo equilibrado.

“Quando saímos para enfrentar uma equipe que está invicta nos seus domínios e sem levar gol, temos que entender como o adversário está jogando e ter a inteligência para aproveitar os momentos de descuidos e de desequilíbrio da defesa deles, porque toda equipe tem um fator que acaba ficando um pouco mais vulnerável. É importante para eles não perder lá, mas também é muito importante para a gente sair daqui, ganhar os três pontos lá e continuar na parte de cima da classificação”, disse o comandante.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá o retorno do volante Bruno Barra, que estava suspenso na rodada passada após levar o terceiro cartão amarelo na competição. A tendência é que ele volte no lugar que foi de Hiroshi no empate sem gols contra o Santa Cruz. No mais, Neto Colucci não deve fazer grandes mudanças no time titular.

Até por conta disso, o Volta Redonda-RJ deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Vinícius Dias; Júlio Amorim, Heitor, Grasson e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Júnior e Luciano Naninho; MV, Natan e Rômulo Cabral.