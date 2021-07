Série C: Focado na recuperação, Altos contrata atacante revelado no Botafogo-RJ

Teresina, PI, 05 (AFI) – Vindo de duas derrotas seguidas, o Altos-PI está focado se afastar da zona de rebaixamento do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro e para isso, começou a semana reforçando seu elenco. Tanto que nesta segunda-feira (05) foi oficializado o atacante Amilcar, de 23 anos.

Revelado nas categorias do Botafogo-RJ, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017 e seguiu no time profissional até 2019. No ano passado, disputou a Série B pelo Confiança e no começo desta temporada vestiu as cores do Anápolis, no Campeonato Goiano.

Ele chega ao Altos para ser mais uma opção para o setor ofensivo de Marcelo Vilar. Almicar, inclusive, já está apto para estrear com a camisa do Jacaré, pois teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado.

Atualmente na oitava colocação, com sete pontos, o Altos volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Santa Cruz, no Estádio Albertão, às 17h, em Teresina.