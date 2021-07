Série C: Focado no acesso, Botafogo-PB tenta repatriar zagueiro que está sem espaço em time paulista

João Pessoa, PB, 28 (AFI) – Meses após deixar o Botafogo-PB para vestir as cores da Ferroviária, o zagueiro Luis Gustavo está bem próximo de fazer o caminho inverso para ser oficializado como novo reforço do Belo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

Desde que deixou o Botafogo-PB em dezembro do ano passado, o defensor não encontrou espaço na Inter de Limeira e fez apenas um jogo com a camisa do time paulista, ainda durante o Paulistão. Na Série D não vem tendo chances e deve ser liberado para voltar ao Belo.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Luis Gustavo tem passagens por Noroeste, Madureira, Penapolense, Bragantino, Sport, Novo Hamburgo e Ferroviário. Além de passagens pelo futebol português e do Bahrain. Na temporada passada, foi bastante regular com a camisa do Belo, disputando 31 jogos e marcando três gols.

Agora, a diretoria do Botafogo-PB corre contra o tempo para confirmar a contratação e regularizar o jogador o mais breve possível. Na liderança do Grupo A com 15 pontos, o Belo volta a campo neste sábado (31) quando visita o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h.