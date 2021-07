Série C: General do Santa Cruz-PE está pronto para receber ordens, só falta ser regularizado

Recife, PE, 28 (AFI) – De volta após cinco anos, Bruno Moraes está próximo da reestreia pelo Santa Cruz-PE no Campeonato Brasileiro Série C. Contratado há apenas dois dias, no domingo, o “General” se mostra disposto a entrar em campo e só aguarda questões burocráticas, além, claro, da opção do técnico Roberto Fernandes.

O atacante atuou pelo Santa Cruz nos anos de 2015 e 16 e foi uma das grandes peças responsáveis pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e nas conquistas da Copa do Nordeste e do estadual.

Dessa vez, porém, a situação é diferente. Apelidado de General da Arruda, Bruno Moraes é uma das apostas para o time deixar a lanterna (10°) com apenas três pontos. O oitavo colocado, Floresta-CE, soma dez. O Santa Cruz, para piorar, não tem sequer um triunfo

ATACANTE COMEMORA RETORNO

SE DEPENDER DELE…

Para contar com o Bruno Moraes, na próxima partida, a diretoria precisa correr atrás da regularização. O General está pronto para a missão e, quando liberado, estará às ordens de Roberto Fernandes.

“Tive um breve contato com ele (Roberto Fernandes), tivemos uma conversa muito boa. Temos uma semana inteira para trabalhar e, se Deus quiser, eu posso estar estreando no próximo jogo. A gente vai correr para isso acontecer.”

TAREFA EM CASA

Após cinco anos, o atacante ainda guarda muito carinho pelo Santa Cruz. Bruno Moraes se sente à vontade em Recife e não vê a hora de ajudar.

“Estou muito feliz, me sinto em casa. É um enorme prazer estar podendo voltar e ajudar o Santa Cruz a conseguir a primeira vitória, a segunda… e, passo a passo, a gente ir crescendo na tabela. Sabemos como é o Santa Cruz, é tudo um pouquinho mais sofrido. Acredito nessa retomada no campeonato e tenho certeza que vai ser nessa próxima partida.”

POSSÍVEL REESTREIA

No domingo (1), às 18 horas, o Santa Cruz recebe, no Arruda, o sétimo colocado Manaus-AM. O duelo é importante para o time, enfim, alcançar a primeira vitória. A presença do General ainda é incerta, mas Roberto Fernandes pode contar com o retorno do atacante Wallace Pernambucano.