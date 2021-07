Série C: Goleiro de time do Grupo A tem lesão confirmada e ficará de fora por duas semanas

Teresina, PI, 06 (AFI) – Em situação complicada na parte debaixo da tabela do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro após duas derrotas seguidas nas últimas rodadas, o Altos-PI teve uma má notícia nesta terça-feira (06) vinda do Departamento Médico. Isso porque, foi o goleiro titular Mondragon teve uma lesão constatada e desfalcará a equipe por duas semanas.

O camisa 1 começou a sentir dores depois de uma pancada no treino de sábado e ficou de fora da derrota para o Floresta-CE, no último domingo. Depois disso, fez exames de imagem e teve a confirmação de uma lesão grau 1 no adutor da coxa direita.

O DM projeta que o atleta terá que ficar em tratamento, apenas com trabalhos de fisioterapia, de 7 a 14 dias. Com isso, Fábio deve assumir a titularidade neste meio tempo, assim como aconteceu contra o Floresta.

Focado na reabilitação, já que está estacionado com sete pontos e agora é oitavo colocado, o Altos volta a campo no próximo sábado (10) quando recebe o Santa Cruz, no Estádio Albertão, em Teresina. O adversário ainda não venceu na competição.